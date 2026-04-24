Премьер Польши Туск испугался скорой атаки России на НАТО

Россия якобы может атаковать НАТО в течение ближайших «месяцев». Об этом Financial Times заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Это действительно серьезная проблема. Я говорю о краткосрочной перспективе — скорее о месяцах, чем о годах», — сказал Туск.

При этом он подчеркнул, что сейчас перед альянсом стоит о том, готово ли НАТО «политически и логистически» отреагировать на якобы возможное нападение России. Туск также отметил, что хочет быть уверен в том, что если «что-то случится», то «Россия будет знать, что реакция будет жесткой и однозначной».

23 апреля экс-премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что Россия якобы «готовится» атаковать Европу и является для нее «врагом».

20 апреля СМИ сообщили о подготовке Финляндии, Норвегии, Швеции и Дании к войне с Россией. В тот же день глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил об отсутствии признаков подготовки России к атаке на членов НАТО. Затем премьер-министр Литвы Инга Ругинене также подчеркнула, что для «запугивающей риторики» нет предпосылок.

23 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа хочет компенсировать «эрозию» в НАТО, и поэтому провозглашает Россию своим противником.

В конце 2025 года президент России Владимир Путин также выражал готовность «как угодно» зафиксировать обязательство России не нападать на Европу.

Ранее в России рассказали о планах НАТО организовать «новую блокаду Ленинграда».