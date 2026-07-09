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Политика

В Кремле отреагировали на признание России долгосрочной угрозой НАТО

Песков назвал агрессией со стороны НАТО провозглашение России угрозой альянсу
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Признание России долгосрочной угрозой НАТО является агрессией со стороны Североатлантического альянса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По его словам, агрессивные действия НАТО обязывают Российскую Федерацию быть сильной и уверенной, а также продолжать свою последовательную политику.

«Первое – по развитию нашей страны, технологическому, экономическому и по обеспечению и защите наших интересов на фоне агрессивных действий НАТО. Потому что сам факт провозглашения кого-то противником – это фактически агрессивное действие», — сказал представитель Кремля.

Накануне лидеры стран НАТО в итоговой декларации саммита альянса в Анкаре назвали Россию «долгосрочной угрозой» евроатлантическому сообществу. В документе говорится, что страна якобы представляет опасность для безопасности и стабильности блока.

После этого председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что страны НАТО представляют угрозу для России, а не наоборот.

Ранее сообщалось, что граничащие с Россией страны НАТО усиленно готовятся к войне с ней.

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