Times: в НАТО нет доказательств существования у России плана нападения на альянс

Пока государства, имеющие общую границу с Россией, выступают с «зловещими пророчествами» по поводу нападения России на страны НАТО, источники в Европе отрицают, что есть доказательства существования такого плана. Об этом пишет Times.

Так, один «хорошо информированный» источник заявил, что не видел никаких доказательств существования конкретного плана нападения России на какого-либо члена НАТО. Другой чиновник отметил, что с помощью угроз о нападении России западные политики пытаются «придать себе значимости».

«Скептицизм оправдан. Все пытаются придать себе значимости, предупреждая о Путине. Немногие могут конкретно сказать, в чем именно заключается опасность. В конце концов, мы не знаем, потому что мы не можем заглянуть ему в голову. Все, что мы можем сделать, это сложить воедино имеющиеся данные», — подчеркнул он.

Издание пишет, что польская и латвийская разведывательные службы находятся в состоянии повышенной готовности к «военной провокации ограниченного масштаба» против Польши или стран Балтии. При этом представители служб безопасности трех европейских стран призывают их к осторожности.

Times пишет, что некоторые чиновники опасаются, что у Москвы появились «дополнительные стимулы» для усиления провокаций против НАТО. Также в недавнем исследовании, проведенном для польского правительства, говорится, что Россия и Белоруссия с 2022 года якобы «организовали» 19 диверсионных или «отвлекающих атак» на своих соседей по НАТО. И польские спецслужбы считают, что в действительности инцидентов было больше.

«Польские исследователи заявили, что Европе необходимо быть готовой к применению «всего спектра оборонительных и ответных мер», которые Запад использовал против Советского Союза во время холодной войны, включая тайные наступательные операции — например, поддержку Украины в нанесении ударов по целям на российской территории», — пишет СМИ.

5 июля издание Politico писало, что граничащие с Россией и Белоруссией страны НАТО готовятся к сценарию, при котором в случае конфликта с Москвой им придется опираться лишь на свои силы.

3 июля издание Telegraph сообщало, что США предупредили Польшу о том, что Россия якобы планирует совершить «вооруженную провокацию» в отношении страны в ближайшие месяцы.

4 июня президент России Владимир Путин назвал заявления западных политиков о возможности нападения России на НАТО «не просто бредом, а провокацией», которая нужна для того, чтобы «создать угрозу, которой реально не существует», и заставить население своих стран тратить больше денег на оборону.

Ранее в МИД предупредили Латвию о последствиях в случае ударов по России.