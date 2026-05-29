«Грубая, наглая ложь»: Путин оценил заявления политиков ЕС об угрозе нападения России

Заявления европейских политиков о том, что Россия якобы планирует напасть на Европу, являются бредом и враньем. Об этом заявил журналистам президент России Владимир Путин, трансляцию ведет «Россия 24».

По его словам, у России никогда не было агрессивных намерений в отношении Европы.

«Что касается заявлений европейских политиков о том, что они готовятся к войне с Россией: это бред. Делается это якобы в связи с агрессивными планами России в отношении западноевропейских стран. Это вранье! Это грубая, наглая ложь», — сказал Путин.

Он напомнил слова пропагандиста нацистской Германии Йозефа Геббельса, который говорил, что чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят.

28 мая верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что в случае нападения на страны НАТО Россия столкнется с «разрушительными последствиями».

Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, политики, которые нагнетают истерию о нападении РФ на одну из стран Запада, являются «специалистами по фильмам ужасов». Он отмечал, что для здравомыслящих людей в таких высказываниях очевидна провокация или «полная некомпетентность».

Ранее в Германии испугались нападения России на НАТО в 2029 году.