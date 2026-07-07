РИА Новости: в Черниговской области Украины не осталось работающих АЗС

В Черниговской области Украины не осталось работающих АЗС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Местные власти признали эффективность ударов ВС РФ по АЗС региона, где на севере [Черниговской] области фактически не осталось действующих автозаправочных станций», — поделился собеседник агентства.

5 июля украинское издание «Страна.ua» сообщало, что все автозаправочные станции на трассе от Днепропетровска до Харькова разрушены.

В июне военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов призвал наносить удары по объектам топливно-энергетического комплекса Украины ракетами «Кинжал» и «Искандер». По его словам, желательно использовать сразу две ракеты. Одна будет пробивать защиту, а следующая – уничтожать сам объект, объяснил эксперт.

А депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев заявил о необходимости сменить тактику и стратегию ведения боевых действий в зоне СВО. По его мнению, основные усилия следует сосредоточить на уничтожении логистической инфраструктуры противника, включая мосты, железнодорожные узлы, депо, вокзалы и порты.

Ранее на Западе рассказали о новой тактике российских бойцов в зоне СВО.