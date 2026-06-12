Путин пообещал увеличить интенсивность ударов по инфраструктуре Украины

Россия будет наращивать удары по инфраструктуре Украины. Об этом президент России Владимир Путин сообщил на встрече с военнослужащими — участниками специальной военной операции (СВО), прошедшей в Кремле, пишет РИА Новости.

Глава государства также отметил, что атаки со стороны Вооруженных сил Украины наносят ущерб российской экономике, однако восстановление проходит быстро.

Россия, по словам президента, продолжает укреплять свою систему противовоздушной обороны и будет продолжать эту работу.

До этого Путин рассказал, что Россия приступила к формированию уникальной спутниковой группировки, ориентированной на обеспечение работы перспективных тяжелых беспилотных аппаратов, ранее не имевших аналогов. Как уточнил президент, эта орбитальная инфраструктура позволит дистанционно управлять дронами на больших расстояниях, гарантируя бесперебойную связь и навигацию даже в тех локациях, где наземная сеть полностью отсутствует.

Ранее сообщалось, что российская армия нанесла за неделю семь крупных ударов по инфраструктуре ВСУ.