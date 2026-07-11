Между Черниговом и Киевом началось планомерное уничтожение автозаправок

Между Черниговом и Киевом началось планомерное уничтожение автозаправочных станций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Началось планомерное уничтожение АЗС между Черниговом и Киевом», — сообщил собеседник агентства.

Украинские военные опасаются, что удары по заправкам могут существенно усложнить годами налаженную логистику, рассказал источник.

До этого сообщалось, что с 1 по 10 июля в разных регионах страны были повреждены или полностью уничтожены как минимум 43 АЗС. Наиболее значительные потери зафиксированы в Харьковской области.

В конце июня ВС РФ нанесли массированные удары по топливной инфраструктуре Украины. За месяц российские военные ликвидировали более 150 АЗС и 100 бензовозов, которые использовали для поставок топлива из Европы. По данным источника, в Черниговской области не осталось работающих заправок.

Ранее украинцы пожаловались на разрушенные заправки от Днепропетровска до Харькова.