Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Между Черниговом и Киевом началось планомерное уничтожение автозаправок

ВС РФ начали планомерно уничтожать АЗС между Черниговом и Киевом
Евгений Биятов/РИА Новости

Между Черниговом и Киевом началось планомерное уничтожение автозаправочных станций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Началось планомерное уничтожение АЗС между Черниговом и Киевом», — сообщил собеседник агентства.

Украинские военные опасаются, что удары по заправкам могут существенно усложнить годами налаженную логистику, рассказал источник.

До этого сообщалось, что с 1 по 10 июля в разных регионах страны были повреждены или полностью уничтожены как минимум 43 АЗС. Наиболее значительные потери зафиксированы в Харьковской области.

В конце июня ВС РФ нанесли массированные удары по топливной инфраструктуре Украины. За месяц российские военные ликвидировали более 150 АЗС и 100 бензовозов, которые использовали для поставок топлива из Европы. По данным источника, в Черниговской области не осталось работающих заправок.

Ранее украинцы пожаловались на разрушенные заправки от Днепропетровска до Харькова.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как завершить рабочий день без стресса и переключиться на отдых. Проверили на себе 6 ритуалов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!