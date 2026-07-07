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Армия

Глава офиса Зеленского назвал удары по украинским АЗС «огромной проблемой»

Буданов назвал удары ВС РФ по АЗС «огромной проблемой» для Украины
V_Zelenskiy_official/Telegram

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ) назвал «огромной проблемой» удары Вооруженных сил (ВС) России по автозаправочным станциям (АЗС) в прифронтовых регионах Украины. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По его словам, российские военные участили удары по АЗС в последнее время.

«Это огромная проблема», — сказал он.

В конце июня ВС РФ нанесли массированные удары по топливной инфраструктуре Украины. Повреждения получили АЗС в Сумах и Никополе Днепропетровской области, в Запорожской области уничтожены фуры и локомотив с топливом для нужд Вооруженных сил Украины. За месяц российские военные уничтожили более 150 АЗС и 100 бензовозов на Украине, которые использовались для поставок топлива из Европы.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия будет наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Украины атаковать гражданские объекты.

Ранее российские военные уничтожили АЗС в двух украинских регионах.

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