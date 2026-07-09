На Западе рассказали, как удары Украины повлияли на позицию России

Украинские удары по России не только не заставили Москву пойти на уступки, но и усилили решимость президента России Владимира Путина «дать жесткий ответ». Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Издание пишет, что украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) только укрепили решимость российского президента Владимира Путина «продолжать борьбу», и теперь Россия может ответить Киеву «эскалацией» конфликта.

«Двое из источников, говоривших на условиях анонимности, заявили, что Путин, скорее всего, будет эскалировать конфликт <…>. Один из них, регулярно встречающийся с президентом, назвал «высокую вероятность» эскалации в ближайшие месяцы», — пишет СМИ.

Один из источников также отметил, что российский президент занял «жесткую позицию» по отношению к Украине и намерен добиться контроля над оставшейся частью Донбасса. Другой источник также заявил, что контроль над Донбассом является для России «принципиальным вопросом».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил изданию, что Россия готова к мирному урегулированию конфликта, но «обладает достаточными возможностями для самостоятельных действий» и продолжения СВО.

3 июля президент России Владимир Путин отметил, что в ответ на удары по своей территории Россия вынуждена расширять зону безопасности.

23 июня Путин подчеркнул, что ВСУ бьют по гражданской инфраструктуре России для того, чтобы «раскачать общество». 28 июня российский лидер поручил свести к минимуму последствия ударов ВСУ по гражданским объектам и инфраструктуре.

8 июля президент США Дональд Трамп назвал украинские удары по НПЗ «эскалацией», которая может помочь «положить конец» конфликту.

В июльском интервью «РБК-Украина» глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что стороны конфликта должны достичь «максимальной эскалации», чтобы прийти к разрядке и возобновлению переговоров.

Ранее Медведев указал, где пройдет новая полоса безопасности на Украине.