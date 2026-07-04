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Медведев указал, где пройдет новая полоса безопасности на Украине

Медведев: новая полоса безопасности пройдет по территории трех областей Украины
Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что зона безопасности, о создании которой ранее упоминал президент Владимир Путин, будет включать в себя части Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей Украины. Об этом он рассказал на платформе «Макс».

«Новая полоса безопасности, о которой вчера сказал глава государства, пройдет по территории Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей», — подчеркнул зампред Совбеза.

До этого Путин подчеркивал, что формирование зоны безопасности вдоль границы с Украиной осуществляется российскими военными в пределах исторических территорий страны.

Российский лидер пояснил, что расширение данных защитных рубежей является вынужденным шагом, обусловленным необходимостью реагировать на атаки по российской территории. По словам главы государства, создание подобной буферной зоны представляет собой важную составляющую в процессе реализации текущих боевых задач.

Ранее Путин рассказал, чем Украине грозят удары по России.

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