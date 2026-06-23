Путин раскрыл цель ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по гражданской инфраструктуре России, чтобы «раскачать общество». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

«Дроны, удары по гражданской инфраструктуре, для чего? Ну, раскачать общество», — сказал Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

По его словам, сейчас на Украину работает весь Запад и огромным потоком поставляет Киеву БПЛА, «чтобы создать какую-то неуверенность в действиях» ВС РФ.

Он напомнил, Россия восемь лет терпела, пока ВСУ применяли в Донбассе авиацию, танки и артиллерию против мирного населения, но в конце концов была вынуждена встать на защиту людей и начать специальную военную операцию на Украине, когда Запад отказался от Минских соглашений.

Также на мероприятии Путин заявил, что сегодня западные страны открыто твердят о том, что они готовятся к войне с Россией, наращивают военные наступательные бюджеты. По словам российского лидера, коллективный Запад прибегает к лживым утверждениям о якобы российской военной угрозе для аргументации своей радикальной милитаризации.

При этом западные страны пока не дошли до того, чтобы бить по России со своей территории, поскольку понимают, что получат ответный удар, добавил президент.

Ранее Путин предупредил страны Запада о последствиях агрессии против России.