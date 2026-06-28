Путин поручил минимизировать последствия террористических ударов ВСУ

Президент России Владимир Путин поручил свести к минимуму последствия террористических ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам и инфраструктуре. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нужно свести к минимуму последствия террористических ударов по нашим мирным гражданским объектам, по объектам инфраструктуры», — сказал он в ходе совещания.

В воскресенье, 28 июня, Путин провел совещание по обеспечению внутреннего рынка России топливом. В нем приняли участие глава Минобороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин и представители топливно-энергетического комплекса.

Президент также сообщил, что мощности крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов в настоящее время используются «на максимуме». В работе также участвуют средние и малые предприятия отрасли. Для обеспечения бесперебойных поставок топлива было принято решение отложить проведение плановых ремонтных работ на заводах, а также сократить сроки текущих ремонтов, отметил глава государства.

Ранее Путин похвалил топливные компании России за решение «неординарных задач».