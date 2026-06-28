Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Армия

Путин поручил минимизировать последствия террористических ударов ВСУ

Путин: нужно минимизировать последствия атак ВСУ по объектам инфраструктуры
Inna Varenytsia/Reuters

Президент России Владимир Путин поручил свести к минимуму последствия террористических ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам и инфраструктуре. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нужно свести к минимуму последствия террористических ударов по нашим мирным гражданским объектам, по объектам инфраструктуры», — сказал он в ходе совещания.

В воскресенье, 28 июня, Путин провел совещание по обеспечению внутреннего рынка России топливом. В нем приняли участие глава Минобороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин и представители топливно-энергетического комплекса.

Президент также сообщил, что мощности крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов в настоящее время используются «на максимуме». В работе также участвуют средние и малые предприятия отрасли. Для обеспечения бесперебойных поставок топлива было принято решение отложить проведение плановых ремонтных работ на заводах, а также сократить сроки текущих ремонтов, отметил глава государства.

Ранее Путин похвалил топливные компании России за решение «неординарных задач».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 28 июня. Отступление ВСУ, снижение норматива по продаже бензина на бирже и индексация маткапитала
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!