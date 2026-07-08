Трамп отреагировал на удары ВСУ по российским НПЗ

Трамп: удары по НПЗ в России могут помочь завершить украинский конфликт

Президент США Дональд Трамп заявил, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) могут помочь завершить конфликт. Об этом он сказал на саммите НАТО в Анкаре перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Это эскалация, которая может помочь положить конец [конфликту на Украине]», — сказал Трамп.

Американский лидер также охарактеризовал президента РФ Владимира Путина как «трудного человека», добавив, что и Зеленский — «трудный парень».

До этого Трамп выразил надежду на то, что «скоро» Россия и Украина смогут урегулировать конфликт. Он подчеркнул, что Путин и Зеленский хотят пойти на мирную сделку.

В России создали целый ряд технических решений для защиты нефтеперерабатывающих заводов от атак украинских беспилотников. Среди них строительные леса, антидроновый зенитный комплекс и подобие батута. Подробнее о том, какие устройства и методы существуют для того, чтобы обезопасить НПЗ от «прилетов», — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о настрое Зеленского перед встречей с Трампом.