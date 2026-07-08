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Политика

Трамп отреагировал на удары ВСУ по российским НПЗ

Трамп: удары по НПЗ в России могут помочь завершить украинский конфликт
Evan Vucci/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) могут помочь завершить конфликт. Об этом он сказал на саммите НАТО в Анкаре перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Это эскалация, которая может помочь положить конец [конфликту на Украине]», — сказал Трамп.

Американский лидер также охарактеризовал президента РФ Владимира Путина как «трудного человека», добавив, что и Зеленский — «трудный парень».

До этого Трамп выразил надежду на то, что «скоро» Россия и Украина смогут урегулировать конфликт. Он подчеркнул, что Путин и Зеленский хотят пойти на мирную сделку.

В России создали целый ряд технических решений для защиты нефтеперерабатывающих заводов от атак украинских беспилотников. Среди них строительные леса, антидроновый зенитный комплекс и подобие батута. Подробнее о том, какие устройства и методы существуют для того, чтобы обезопасить НПЗ от «прилетов», — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о настрое Зеленского перед встречей с Трампом.

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