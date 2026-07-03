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Путин рассказал, чем Украине грозят удары по России

Путин: РФ вынуждена расширять зону безопасности в ответ на удары
Станислав Красильников/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия вынуждена расширять зону безопасности в ответ на удары по своей территории. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Чем больше противник будет наносить ударов по объектам нашей инфраструктуры, тем больше нам придется делать зону безопасности», — передал Песков слова Путина.

Президент добавил, что создание зоны безопасности является важной частью работы по выполнению общих боевых задач.

Пресс-служа Кремля опубликовала кадры посещения Путиным пункта управления Объединенной группировкой войск, где тот заслушал доклады о ходе проведения Специальной военной операции (СВО).

До этого пресс-секретарь российского президента Песков рассказал, что Путин практически каждый день проводит встречи с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

Ранее СМИ назвали потери ВСУ за последние полгода.

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