Трамп: у Зеленского больше нет поводов жаловаться на нехватку оружия

Теперь у президента Украины Владимира Зеленского не будет поводов жаловаться на нехватку оружия. Об этом сказал президент США Дональд Трамп в ходе встречи с украинским лидером на саммите НАТО в Анкаре.

«Зеленский не сможет жаловаться, что Штаты не дают ему достаточно оружия», — сказал он.

Американский президент заявил, что Соединенные Штаты передадут Украине лицензию на производство зенитных ракетных систем Patriot. Трамп назвал это решение хорошей новостью. Также на встрече с Зеленским американский лидер отметил, что США обсудят возможность лицензионного производства Patriot в Европе.

Еще в конце мая Зеленский просил США выдать Киеву лицензию на производство ракет для Patriot. В июне он заявлял, что Украина обладает всеми техническими возможностями для производства ракет к системам противовоздушной обороны, но ей необходима лицензия от США.

Перед саммитом НАТО Зеленский говорил, что Вооруженные силы Украины критически нуждаются в ракетах-перехватчиках для систем Patriot.

До этого президент РФ Владимир Путин указал американскому коллеге на ложные сообщения Украины и ее европейских союзников относительно ситуации на поле боя. Глава государства подчеркнул, что «российские Вооруженные силы уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим».

Ранее в США раскрыли позицию Трампа по поддержке Украины.