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Политика

В США раскрыли позицию Трампа по поддержке Украины на саммите НАТО

Bloomberg: Трамп на саммите НАТО не дал конкретных обещаний по Украине
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп в ходе закрытой части саммита НАТО не дал конкретных обещаний по поддержке Украины. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

По данным журналистов, в ходе встречи американский лидер жаловался на недостаточную поддержку США со стороны европейских партнеров во время войны с Ираном.

«Европейские чиновники хотели переключить внимание Трампа на Украину, но в его речи они получили лишь общее обещание поддержки. Трамп заявил своим союзникам, что США готовы продолжать продавать оружие европейцам, которые затем смогут передать его Киеву», — говорится в материале.

Накануне Трамп заявил, что на саммите НАТО планируется обсудить завершение конфликта на Украине. Он также подчеркнул, что окончание конфликта «ближе, чем принято думать». По его словам, президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский хотят положить конец боевым действиям.

Ранее стало известно, что Трамп разочаровал союзников по НАТО.

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