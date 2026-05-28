Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

Зеленский попросил у США лицензию на производство ракет Patriot

Зеленский: Украина надеется получить лицензию на производство Patriot
Suzanne Plunkett/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у США выдать Киеву лицензии на производство ракет Patriot. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, сообщает Clash Report.

По словам Зеленского, у Европы «есть свои средства защиты от крылатых ракет», однако с баллистическими ракетами «ситуация гораздо сложнее», и поэтому Киев вынужден полагаться на США. Зеленский сообщил, что передал письмо президенту США Дональду Трампу и американскому конгрессу, в котором попросил «достаточный запас ракет и систем Patriot».

«Мы очень надеемся, что Украина получит лицензии на производство ракет Patriot PAC-3, чтобы мы могли помочь и другим странам, которые могут столкнуться с такой необходимостью, как мы это сейчас видим на Ближнем Востоке. Это нужно всем. Украина пока не получила лицензии на производство Patriot. Я верю, что мы сможем получить это в будущем — или мы можем создать свою собственную систему», — отметил он.

Также Telegram-канал «Политика Страны» пишет, что Зеленский на пресс-конференции попросил США «действовать быстрее», так как Украина настойчиво просит ракеты Patriot.

Кроме того, на мероприятии Зеленский подчеркнул, что «на данный момент дипломатия не может остановить Россию», и призвал партнеров «остановить» Москву с помощью «долгосрочных санкций».

27 мая интернет-издание Kyiv Independent со ссылкой на источники сообщило, что Зеленский послал Трампу письмо, в котором сообщил о дефиците ракет к системам противовоздушной обороны (ПВО) и попросил ускорить поставки. До этого Зеленский также написал, что Украина остро нуждается в американской военной помощи. А 24 мая украинский президент потребовал от США и европейских государств принять решение после российского удара возмездия по Украине.

Ранее на Украине пожаловались на Зеленского из-за срочного письма Трампу.

 
Теперь вы знаете
Сценарий безумный, но реальный. Может ли Земля остаться без интернета и что тогда с нами будет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!