Зеленский попросил у США лицензию на производство ракет Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у США выдать Киеву лицензии на производство ракет Patriot. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, сообщает Clash Report.

По словам Зеленского, у Европы «есть свои средства защиты от крылатых ракет», однако с баллистическими ракетами «ситуация гораздо сложнее», и поэтому Киев вынужден полагаться на США. Зеленский сообщил, что передал письмо президенту США Дональду Трампу и американскому конгрессу, в котором попросил «достаточный запас ракет и систем Patriot».

«Мы очень надеемся, что Украина получит лицензии на производство ракет Patriot PAC-3, чтобы мы могли помочь и другим странам, которые могут столкнуться с такой необходимостью, как мы это сейчас видим на Ближнем Востоке. Это нужно всем. Украина пока не получила лицензии на производство Patriot. Я верю, что мы сможем получить это в будущем — или мы можем создать свою собственную систему», — отметил он.

Также Telegram-канал «Политика Страны» пишет, что Зеленский на пресс-конференции попросил США «действовать быстрее», так как Украина настойчиво просит ракеты Patriot.

Кроме того, на мероприятии Зеленский подчеркнул, что «на данный момент дипломатия не может остановить Россию», и призвал партнеров «остановить» Москву с помощью «долгосрочных санкций».

27 мая интернет-издание Kyiv Independent со ссылкой на источники сообщило, что Зеленский послал Трампу письмо, в котором сообщил о дефиците ракет к системам противовоздушной обороны (ПВО) и попросил ускорить поставки. До этого Зеленский также написал, что Украина остро нуждается в американской военной помощи. А 24 мая украинский президент потребовал от США и европейских государств принять решение после российского удара возмездия по Украине.

Ранее на Украине пожаловались на Зеленского из-за срочного письма Трампу.