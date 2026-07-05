Армия Вооруженных сил России возьмет все укрепленные районы украинских войск в Донбассе, как бы власти Киева за них не цеплялись. Об этом заявил президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом, передает помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Важным этапом освобождения всей территории Донецкой Народной Республики стало установление контроля над таким ключевым опорным пунктом ВСУ, как Константиновка», — указал дипломат детали разговора двух лидеров государств.

Также российский лидер указал своему американскому коллеге на ложные сообщения Украины и ее европейских союзников относительно ситуации на специальной военной операции. Российский лидер рассказал, что «российские Вооруженные силы уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим».

В субботу, 4 июля, президент России в телефонном разговоре с главой Белого дома поздравил его и весь американский народ с Днем независимости США. Помимо этого, Путин направил Трампу праздничную телеграмму. Российский лидер добавил, что подписание Декларации независимости США положило начало существованию американского государства.

Ранее Зеленский обсудил с Трампом «реальную перспективу» окончания военных действий на Украине.