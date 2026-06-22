Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Зеленский раскрыл, что нужно для производства ракет Patriot на Украине

Зеленский: для производства ракет Patriot на Украине нужно лишь согласие Трампа
MAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Украина обладает всеми техническими возможностями для производства ракет к системам ПВО Patriot, необходима лишь лицензия от США. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский в эфире телемарафона.

По его словам, в Белом доме «осознают» этот вопрос и готовы его решить. Президент Украины напомнил, что США передали лицензию на производство ракет Германии, которая уже создает снаряды. Украина, как и ФРГ, обладает соответствующими возможностями, заверил он.

«Мы дошли до того, что сейчас нужен только «ОК» лично от Трампа. Все остальные согласны», — сказал Зеленский.

До этого сообщалось, что Дональд Трамп планирует попросить американские оборонные компании наладить лицензионное производство ракет для Киева в Европе и на Украине на фоне истощения запасов Соединенных Штатов из-за конфликта в Иране. Отмечается, что США производит ряд вооружений за рубежом, в том числе ракеты Patriot. Вашингтон очень осторожно относится к подобным лицензионным соглашениям из соображений, связанных с интеллектуальной собственностью и цепочками поставок.

Ранее Владимир Путин охарактеризовал Трампа одним словом.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 22 июня. Ограничения в Севастополе, выплаты «детям войны» и потоп в Оренбурге
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!