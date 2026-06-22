Зеленский раскрыл, что нужно для производства ракет Patriot на Украине

Зеленский: для производства ракет Patriot на Украине нужно лишь согласие Трампа

Украина обладает всеми техническими возможностями для производства ракет к системам ПВО Patriot, необходима лишь лицензия от США. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский в эфире телемарафона.

По его словам, в Белом доме «осознают» этот вопрос и готовы его решить. Президент Украины напомнил, что США передали лицензию на производство ракет Германии, которая уже создает снаряды. Украина, как и ФРГ, обладает соответствующими возможностями, заверил он.

«Мы дошли до того, что сейчас нужен только «ОК» лично от Трампа. Все остальные согласны», — сказал Зеленский.

До этого сообщалось, что Дональд Трамп планирует попросить американские оборонные компании наладить лицензионное производство ракет для Киева в Европе и на Украине на фоне истощения запасов Соединенных Штатов из-за конфликта в Иране. Отмечается, что США производит ряд вооружений за рубежом, в том числе ракеты Patriot. Вашингтон очень осторожно относится к подобным лицензионным соглашениям из соображений, связанных с интеллектуальной собственностью и цепочками поставок.

Ранее Владимир Путин охарактеризовал Трампа одним словом.