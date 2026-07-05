Зеленский признал «критическую» нехватку ракет для систем Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ критически нуждаются в ракетах-перехватчиках для систем Patriot и призвал усиливать давление на Россию с целью склонить ее к переговорам. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на его обращение к Парламентской ассамблее ОБСЕ.

«Украина критически нуждается в ракетах-перехватчиках для систем Patriot. И все мы знаем, что у наших партнеров они есть. Сейчас нужна политическая воля, чтобы передать их Украине, прежде всего со стороны Соединенных Штатов. Пожалуйста, помогите сделать это возможным», — сказал Зеленский.

Он также попросил союзников «не сбавлять санкционное давление». Политик призвал к новым рестрикциям, чтобы «у России было все меньше возможностей адаптироваться к этой войне, и чтобы она была вынуждена двигаться к переговорам».

До этого Зеленский раскритиковал союзников на Западе и призвал их выполнять то, что они обещали, после удара возмездия ВС РФ. Глава государства заявил, что Украине нужен пакет защиты и ракеты для ПВО. По его словам, на этом фоне необходимо быть сплоченной командой «вместе с европейцами и американцами, которые обещали и обещают» поддержку. ВСУ необходимы снаряды, чтобы сбивать баллистику, однако их нет в необходимом количестве, заметил Зеленский.

Ранее министр обороны Украины направил письма в десятки стран с одной просьбой.