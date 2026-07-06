В США рассказали, как сильно Трамп хочет завершить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп испытывает «острую необходимость» в завершении конфликта на Украине. Об этом изданию Wall Street Journal (WSJ) рассказал высокопоставленный американский чиновник.

«За последние пару месяцев поле боя явно застыло, и ни одна из сторон не добивается значительного прогресса. Президент испытывает острую необходимость попытаться положить этому конец», — заявил он.

Издание также указало на то, что Трамп недавно поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным и с украинским лидером Владимиром Зеленским. С последним Трамп намерен встретиться на саммите НАТО в Анкере , который состоится 7-8 июля.

4 июля Путин и Трамп провели почти полуторачасовой телефонный разговор, в ходе которого они обсудили Украину, Иран и продолжение диалога между Москвой и Вашингтоном. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что Путин указал Трампу и на ложные сообщения Украины и ее европейских союзников о ситуации на фронте.

Тогда же Зеленский написал в Telegram-канале, что «очень хорошо» поговорил с Трампом. До этого Путин и Зеленский направили Трампу поздравительные телеграммы в связи с 250-летием независимости США.

6 июля источник в турецком правительстве сообщил, что Трамп обсудит с президентом Турции Реджепом Эрдоганом возобновление мирных переговоров по Украине.

Ранее в Госдуме оценили, может ли Трамп повлиять на Зеленского.