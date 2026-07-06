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Политика

В Госдуме оценили, может ли Трамп повлиять на Зеленского

Депутат Журова усомнилась в способности Трампа надавить на Зеленского
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

На фоне паузы в переговорном процессе по решению ситуации на Украине остается открытым вопрос, может ли президент США Дональд Трамп «подгонять» украинского лидера Владимира Зеленского к миру. Об этом «Газете.Ru» заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Тут надо не Трампа подгонять, надо Зеленского. Может ли Трамп это сделать — вопрос. Остальные не могут к переговорам подтолкнуть кого-либо. Только Украина должна их начать», — отметила она.

По словам Журовой, сейчас переговоры остаются на паузе из-за нежелания Украины найти мирное решение конфликта, а также из-за политики европейских лидеров, которые внушили президенту США уверенность в «победе» Киева.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава США Дональд Трамп во время встречи 7 июля в Анкаре обсудят инициативы республики по возобновлению мирных переговоров между Россией и Украиной.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил готовность республики принять участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.
 

 

 

Ранее Эрдоган потребовал результатов по украинским переговорам в ближайшее время.

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