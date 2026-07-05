Ушаков: Путин указал Трампу на ложь Украины и ЕС о ситуации на СВО

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом раскрыл на ложные сообщения Украины и ее европейских союзников относительно ситуации на специальной военной операции. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Наш президент обрисовал картину реальной обстановки на поле боя, где российские Вооруженные силы уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим», — рассказал Ушаков.

По его словам, Путин рассказал Трампу о реальном положении дел на линии фронта.

В субботу, 4 июля, президент России в телефонном разговоре с главой Белого дома поздравил его и весь американский народ с Днем независимости США. Помимо этого, Путин направил Трампу праздничную телеграмму. Российский лидер добавил, что подписание Декларации независимости США положило начало существованию американского государства.

День независимости США — главный национальный праздник, ежегодно отмечаемый 4 июля в честь принятия Декларации независимости в 1776 году. Исторический документ провозгласил отделение 13 колоний от Великобритании и рождение нового суверенного государства.

Ранее жара помешала празднованию Дня независимости США.