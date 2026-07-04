Путин направил Трампу праздничную телеграмму

Президент России Владимир Путин направил главе США Дональду Трампу поздравления в связи с 250-летием независимости Соединенных Штатов Америки. Об этом свидетельствует соответствующая телеграмма, опубликованная на сайте Кремля.

«Уважаемый господин президент, дорогой Дональд, прими искренние поздравления по случаю 250-летия независимости Соединенных Штатов Америки», — говорится в поздравлении.

Российский лидер добавил, что подписание Декларации независимости США положило начало существованию американского государства. Путин отметил, что Россия тогда поддержала североамериканских колонистов в их стремлении «к свободе от британского владычества».

До этого Трамп, выступая у горы Рашмор в честь Дня независимости страны, пообещал сделать Америку больше, лучше и сильнее. При этом президент США неоднократно ранее высказывал идеи присоединения Канады и Венесуэлы к Америке. Он также строил планы на Гренландию.

Ранее рекордная жара нарушила празднование Дня независимости США.