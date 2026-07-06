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Политика

Трамп на саммите НАТО встретится с Зеленским и аш-Шараа

Reuters: Трамп на саммите НАТО проведет встречи с главами Украины и Сирии
Alex Brandon/AP

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе поездки на саммит Североатлантического альянса встретится с главами Украины и Сирии Владимиром Зеленским и Ахмедом аш-Шараа. Об этом со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщает Reuters.

По словам собеседника агентства, Трамп примет участие в двусторонних встречах с Зеленским и аш-Шараа, а затем перед отъездом в Вашингтон проведет пресс-конференцию.

Чиновник заявил, что встреча глав США и Украины предназначена для разговора о возможности окончания боевых действий, чего очень хочет достичь Трамп.

После встречи в Анкаре с Зеленским ожидается, что американский лидер продолжит переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

4 июля Зеленский написал в Telegram-канале, что «очень хорошо» поговорил по телефону с Трампом.

Ранее Трампа предупредили о планах Зеленского сорвать переговоры по Украине.

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