Эрдоган и Трамп во время встречи в Анкаре обсудят украинский конфликт

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава США Дональд Трамп во время встречи 7 июля в Анкаре обсудят инициативы республики по возобновлению мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.

«Инициативы Турции по возобновлению переговоров по Украине войдут в повестку встречи президентов Эрдогана и Трампа в Анкаре», — сказал собеседник агентства.

До этого сообщалось, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил готовность республики принять участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

В июне президент Украины Владимир Зеленский отказался встречаться с Путиным в Москве для урегулирования конфликта. Он заявил, что «Украина не играет в эти игры». По словам президента Украины, переговоры могут состояться в любой нейтральной стране. В качестве вариантов он предложил Швейцарию, Турцию или страну на Ближнем Востоке.

Ранее Эрдоган потребовал результатов по украинским переговорам в ближайшее время.