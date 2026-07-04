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Политика

Премьер Эстонии призвал ЕС не медлить с открытием кластеров для Украины

Премьер Эстонии Михал: ЕС должен без промедлений открыть кластеры для Украины
Thomas Peter/Reuters

ЕС должен «без промедлений» открыть для Украины все кластеры на пути в ЕС. Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, пишет «Укринформ».

«Справедливый и длительный мир также нуждается в четком пути в Европейский Союз. Украина давно готова. Теперь ЕС не должен уклоняться от выполнения своей части работы и должен без промедления открыть все переговорные кластеры. Это не услуга Украине, это отвечает стратегическим и экономическим интересам самого Европейского Союза», — отметил премьер.

3 июля Михал также заявил, что ЕС должен спонсировать Украину и тратить больше денег на оборону, потому что это дешевле, чем неспособность сдержать Россию.

Первый кластер в переговорах о вступлении Украины и Молдавии в ЕС открылся 15 июня. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что оставшиеся пять кластеров планируется открыть в июле.

В конце июня издание Euronews писало, что из-за позиции Венгрии ЕС изменил план вступления Украины в союз и теперь намерен разблокировать в июле не пять, а два переговорных кластера. Затем бывший венгерский министр по делам ЕС Янош Бока рассказал, что Венгрия согласилась запустить следующий кластер в переговорах, однако все еще выступает против ускоренного принятия Украины в объединение.

1 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ЕС должен продемонстрировать готовность выполнить свои обещания в рамках переговоров о вступлении Украины в объединение.

Ранее Михал захотел «лишить кислорода военную машину России».

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