Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Премьер Эстонии захотел «лишить кислорода военную машину России»

Премьер Эстонии Михал: Запад намерен лишить кислорода военную машину России
IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Стратегия Запада в отношении конфликта на Украине остается неизменной и строится на поддержке Киева и ослаблении военного потенциала Москвы. Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, чьи слова приводит ERR.

«Наша стратегия остается простой: дать Украине то, в чем она нуждается, и лишить кислорода военную машину России», — заявил Михал.

По его словам, Украина пользуется полной поддержкой своих союзников. Политик утверждает, что Россия якобы хотела падения Украины и разделения Европы, однако этого не произошло.

До этого Юрий Ушаков заявил, что Россия ждет реализации собственных целей на Украине, а не выполнения договоренностей, достигнутых в рамках переговоров с США в Анкоридже. По словам помощника Путина, Москва привержена тем пониманиям, которые обсуждались в Анкоридже, но «другая сторона, судя по всему, оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути, выполнить договоренности».

Ранее Мерц дерзко обратился к России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как гарантированно потерять работу в 2026 году? 10 вредных советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!