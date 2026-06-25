Стратегия Запада в отношении конфликта на Украине остается неизменной и строится на поддержке Киева и ослаблении военного потенциала Москвы. Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, чьи слова приводит ERR.

«Наша стратегия остается простой: дать Украине то, в чем она нуждается, и лишить кислорода военную машину России», — заявил Михал.

По его словам, Украина пользуется полной поддержкой своих союзников. Политик утверждает, что Россия якобы хотела падения Украины и разделения Европы, однако этого не произошло.

До этого Юрий Ушаков заявил, что Россия ждет реализации собственных целей на Украине, а не выполнения договоренностей, достигнутых в рамках переговоров с США в Анкоридже. По словам помощника Путина, Москва привержена тем пониманиям, которые обсуждались в Анкоридже, но «другая сторона, судя по всему, оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути, выполнить договоренности».

Ранее Мерц дерзко обратился к России.