Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
 (обновлено  )
Политика

Премьер Эстонии объяснил, почему европейцы должны раскошелиться на Украину

Премьер Эстонии Михал: неспособность сдержать Россию дороже помощи Украине
IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

ЕС должен спонсировать Украину и тратить больше денег на оборону, потому что это дешевле, чем неспособность сдержать Россию. Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, пишет Politico.

Он отметил, что европейцы должны «беспокоиться» о цене, в которую обойдется неспособность сдержать Россию.

«Ответ измеряется не только оборонными бюджетами, но и утраченными жизнями, ослаблением безопасности, разрушением экономики и ценой восстановления мира. Инвестиции в сдерживание сегодня обходятся гораздо дешевле, чем оплата последствий агрессии завтра. <…> Поддержка Украины уже повышает безопасность Европы. Европа, в которой Россия достигает своих целей, обойдется гораздо дороже, чем помощь Украине в достижении успеха сегодня», — сказал премьер.

По словам Михала, сейчас вопрос уже состоит не в том, должна ли Европа тратить больше денег на оборону, а в том, как быстро она сможет «добиться результатов». Он подчеркнул, что только в 2025 году европейские союзники и Канада увеличили расходы на производство оружия на 20%, то есть более чем на 139 млрд по сравнению с предыдущим годом.

В июне президент России Владимир Путин назвал заявления западных лидеров о якобы возможном нападении России на страны НАТО не просто бредом, а «сознательной провокацией», необходимой им для того, чтобы «создать угрозу, которой реально не существует», и заставить население своих стран тратить больше денег на оборону.

Также в июне президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что страны «Большой семерки» (G7) решили нарастить поставки вооружений Украине.

1 июля министр обороны Украины Михаил Федоров призвал союзников Киева профинансировать появление у ВСУ новых беспилотников, ракет и военной техники, чтобы «дестабилизировать» Россию.

Ранее стало известно, какой процент ВВП Германия тратит на Украину.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Выгодно ли отложить выход на пенсию в России? Ответ финансистов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!