ЕС должен спонсировать Украину и тратить больше денег на оборону, потому что это дешевле, чем неспособность сдержать Россию. Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, пишет Politico.

Он отметил, что европейцы должны «беспокоиться» о цене, в которую обойдется неспособность сдержать Россию.

«Ответ измеряется не только оборонными бюджетами, но и утраченными жизнями, ослаблением безопасности, разрушением экономики и ценой восстановления мира. Инвестиции в сдерживание сегодня обходятся гораздо дешевле, чем оплата последствий агрессии завтра. <…> Поддержка Украины уже повышает безопасность Европы. Европа, в которой Россия достигает своих целей, обойдется гораздо дороже, чем помощь Украине в достижении успеха сегодня», — сказал премьер.

По словам Михала, сейчас вопрос уже состоит не в том, должна ли Европа тратить больше денег на оборону, а в том, как быстро она сможет «добиться результатов». Он подчеркнул, что только в 2025 году европейские союзники и Канада увеличили расходы на производство оружия на 20%, то есть более чем на 139 млрд по сравнению с предыдущим годом.

В июне президент России Владимир Путин назвал заявления западных лидеров о якобы возможном нападении России на страны НАТО не просто бредом, а «сознательной провокацией», необходимой им для того, чтобы «создать угрозу, которой реально не существует», и заставить население своих стран тратить больше денег на оборону.

Также в июне президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что страны «Большой семерки» (G7) решили нарастить поставки вооружений Украине.

1 июля министр обороны Украины Михаил Федоров призвал союзников Киева профинансировать появление у ВСУ новых беспилотников, ракет и военной техники, чтобы «дестабилизировать» Россию.

Ранее стало известно, какой процент ВВП Германия тратит на Украину.