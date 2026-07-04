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Политика

Венгрия согласилась на новый кластер переговоров Украины с ЕС

Бока: Венгрия одобрила второй кластер переговоров о вступлении Украины в ЕС
Global Look Press

Венгрия разрешила Европейскому союзу (ЕС) начать следующий кластер переговоров с Украиной по вступлению в ЕС, однако по-прежнему выступает против ускорения процесса. Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написал бывший венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.

По его словам, 14 июля открывается очередной кластер вопросов на переговорах с Украиной — всего через месяц после открытия предыдущего.

«Таким образом, будут открыты уже два из шести кластеров», — написал Бока.

До этого представитель правительства Венгрии Ванда Сонди заявила, что если Украина не выполнит свои обязательства по восстановлению прав венгров в Закарпатье, процесс ее интеграции в Евросоюз может быть приостановлен. Она подчеркнула, что венгерская сторона требует гарантий выполнения своих условий и требований, чтобы они были учтены в процессе вступления Украины в ЕС.

Газета Washington Post писала, что премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выступил против желания президента Украины Владимира Зеленского добиться ускоренного принятия Украины в ЕС. Отмечается, что позиция Венгрии не изменилась даже после смены власти в стране.

Ранее стала известна позиция Польши и Словакии по вопросу членства Украины в ЕС.

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