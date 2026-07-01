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Политика

Зеленский потребовал от Евросоюза выполнять обещания

Зеленский призвал ЕС выполнять обещания в рамках переговоров о членстве Украины
Alina Smutko/Reuters

Евросоюз должен продемонстрировать, что он выполняет свои обещания в рамках переговоров о вступлении Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, чьи слова приводит The Guardian.

«В условиях множества других вызовов, как в международных делах, так и на национальном уровне по всей Европе, ЕС имеет возможность и обязанность стать силой, которая обеспечит большую стабильность, большую производительность и базовое уважение к человеческой жизни — такой жизни, какой каждый хочет для себя, своих детей и своих семей», — заявил Зеленский.

Он выразил надежду, что председательство Ирландии в Совете ЕС поможет «добиться реального прогресса в соглашении по беспилотникам, предложенном Украиной», а также «поддержать каждый шаг, который затруднит России» продолжение конфликта.

Зеленский также обозначил желание открыть больше кластеров сотрудничества между Украиной и ЕС для продвижения процесса вступления в Евросоюз.

«Такие шаги, как открытие новых кластеров, укрепляют мотивацию нашего народа, поднимают дух украинцев и показывают, что ЕС выполняет свои обещания. Выполнять обещания очень важно, и именно так и должно быть», — заявил он.

Первый кластер в переговорах о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз был открыт 15 июня. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила о планах открыть оставшиеся пять кластеров в июле. 22 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Киев и Кишинев будут по отдельности нести ответственность за свой прогресс на пути к членству в ЕС.

Ранее Лавров предрек Евросоюзу развал в случае предоставления членства Украине.

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