ЕС официально начал переговоры о вступлении Молдавии в союз

Европейский союз официально запустил переговоры о вступлении Молдавии в объединение. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос по итогам первой межправительственной конференции с республикой в Люксембурге, передает ТАСС.

По ее словам, молдавская сторона открыла первый кластер «основ» на переговорах с ЕС.

Решение о начале переговоров с Молдавией полностью зависело от аналогичного решения по Украине, так как эти две страны находятся в одной группе по расширению и должны проходить все этапы синхронно.

15 июня Евросоюз и Украина также официально запустили переговоры о вступлении страны в сообщество.

10 июня агентство Reuters сообщило, что пять стран Евросоюза хотят ограничить право голоса для Украины, Молдавии и других новых членов объединения. В публикации отмечается, что Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия и Люксембург призвали ЕС обсудить варианты временного ограничения права голоса для будущих членов сообщества, среди которых Украина, Молдавия, Албания и Черногория. По информации Reuters, в пяти европейских странах хотят разработать строгие гарантии соблюдения верховенства права со стороны будущих членов, в том числе из-за сопротивления решениям ЕС бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Переговоры о вступлении в Евросоюз состоят из 33 разделов, которые сгруппированы в пять кластеров: правосудие, свобода и безопасность; юридические и фундаментальные права, финансовый контроль; государственные закупки; статистика. Странам-кандидатам необходимо привести свое законодательство в полное соответствие с нормами ЕС по всем этим разделам.

Ранее в Молдавии назвали «план Б» на случай проблем с членством в Евросоюзе.