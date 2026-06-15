Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

Стало известно, когда могут открыться все кластеры для вступления Украины в ЕС

Еврокомиссар Кос: ЕС в июле откроет все кластеры для вступления Украины в ЕС
Omar Havana/AP

Оставшиеся пять кластеров на переговорах о вступлении Украины в ЕС могут открыться уже в июле. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, пишет «Европейская правда».

По ее словам, 15 июня в Люксембурге состоятся две межправительственные конференции с участием Украины и Молдавии, которые ознаменуют открытие первого кластера на пути вступления обеих стран в ЕС. И уже в июле могут быть открыты другие кластеры, отметила она.

«Во-первых, мы сделаем первый крупнейший шаг для Украины и Молдовы после того, как они получили статус кандидата в 2023 году. Так что наконец-то мы сможем открыть первый кластер для обеих стран. Почему? Потому что они выполнили свои обязательства, и действительно пришло время, чтобы мы это сделал. <…> Я ожидаю, что в июле мы откроем все остальные пять кластеров», — заявила еврокомиссар.

14 июня газета Guardian написала, что Киев выполнил лишь четверть всех согласованных с Евросоюзом реформ, предусмотренных планом из 10 пунктов.

Также премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр отметил, что начало переговоров о вступлении Украины в ЕС станет первым этапом длительного процесса, который может занять долгое время.

В июне издание Politico со ссылкой на дипломатов и европейских чиновников писало, что желание Киева ускорить процесс вступления в Евросоюз вызывает напряженность между Киевом, Брюсселем и европейскими столицами.

Ранее в ЕС узнали, что на вступление Украины в союз необходимо не менее 10 лет.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Они создали монстра»: как ЦРУ переделало кошку в шпиона против СССР
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!