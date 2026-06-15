Стало известно, когда могут открыться все кластеры для вступления Украины в ЕС

Еврокомиссар Кос: ЕС в июле откроет все кластеры для вступления Украины в ЕС

Оставшиеся пять кластеров на переговорах о вступлении Украины в ЕС могут открыться уже в июле. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, пишет «Европейская правда».

По ее словам, 15 июня в Люксембурге состоятся две межправительственные конференции с участием Украины и Молдавии, которые ознаменуют открытие первого кластера на пути вступления обеих стран в ЕС. И уже в июле могут быть открыты другие кластеры, отметила она.

«Во-первых, мы сделаем первый крупнейший шаг для Украины и Молдовы после того, как они получили статус кандидата в 2023 году. Так что наконец-то мы сможем открыть первый кластер для обеих стран. Почему? Потому что они выполнили свои обязательства, и действительно пришло время, чтобы мы это сделал. <…> Я ожидаю, что в июле мы откроем все остальные пять кластеров», — заявила еврокомиссар.

14 июня газета Guardian написала, что Киев выполнил лишь четверть всех согласованных с Евросоюзом реформ, предусмотренных планом из 10 пунктов.

Также премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр отметил, что начало переговоров о вступлении Украины в ЕС станет первым этапом длительного процесса, который может занять долгое время.

В июне издание Politico со ссылкой на дипломатов и европейских чиновников писало, что желание Киева ускорить процесс вступления в Евросоюз вызывает напряженность между Киевом, Брюсселем и европейскими столицами.

Ранее в ЕС узнали, что на вступление Украины в союз необходимо не менее 10 лет.