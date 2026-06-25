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Политика

Сроки вступления Украины в ЕС изменились из-за Венгрии

Euronews: ЕС изменил сроки открытия кластеров на пути Украины в ЕС
Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

Из-за сопротивления Венгрии Евросоюз изменил план вступления Украины в объединение и теперь стремится разблокировать не пять, а два переговорных кластера в июле. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на нескольких чиновников и дипломатов.

Издание отмечает, что пересмотренный график в Брюсселе направлен на разблокировку шестого (внешние отношения) и второго кластеров (внутренний рынок) до летних каникул. Судьба оставшихся трех кластеров будет решаться после этого.

По информации Euronews, Венгрия до сих пор не подписала необходимые совместные письма. Также Будапешт выражает несогласие с ускоренным принятием Украины в ЕС, а открытие всех шести кластеров в сжатые сроки для Венгрии равносильно ускоренному вступлению Украины в объединение. Причем большинство европейских стран отвергают такую интерпретацию и рассматривают открытие кластеров как начало длинного пути.

«Проблемы, безусловно, существуют, но мы ожидаем, что они будут решены к тому времени, когда в июле будут открыты как минимум два кластера», — заявил Euronews представитель ЕС.

23 июня европейское издание Politico со ссылкой на двух европейских дипломатов написало, что Венгрия выступила против отправки Еврокомиссии и Европейскому совету официального письма с подписями всех 27 стран-членов ЕС, где излагается позиция по поводу открытия новых кластеров о вступлении Украины в объединение.

Первый кластер в переговорах о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз был открыт 15 июня. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила о планах открыть оставшиеся пять кластеров в июле. 22 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Киев и Кишинев будут по отдельности нести ответственность за свой прогресс на пути к членству в ЕС.

Ранее стала известна позиция Польши и Словакии по вопросу членства Украины в ЕС.

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