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Политика

Постпред Украины в ООН сделал заявление о переговорах с Россией

Постпред в ООН Мельник: Украина готова к переговорам, но терпение не безгранично
IMAGO/M. Popow/Global Look Press

Украина готова к прямым переговорам с Россией о длительном и справедливом мире с остановкой огня по линии соприкосновения. Об этом заявил постпред республики в ООН Андрей Мельник, чьи слова приводит «Укринформ».

Он заявил, что «протянутая рука Украины повисла в воздухе», и терпение Киева «не безгранично». Если Совбез ООН продолжит занимать выжидательную позицию, ситуация может измениться, утверждает Мельник.

По его словам, Украина может изменить позицию, а прекращение огня по линии соприкосновения уже является большим компромиссом.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия ждет реализации собственных целей на Украине, а не выполнения договоренностей, достигнутых в рамках переговоров с США в Анкоридже. По словам помощника Путина, Москва привержена тем пониманиям, которые обсуждались в Анкоридже, но «другая сторона, судя по всему оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути, выполнить договоренности».

Ранее в Совфеде заявили о новой фазе войны стран НАТО против России.

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