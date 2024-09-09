По совету США: Нуланд рассказала, почему сорвались переговоры в Стамбуле Нуланд: Украина отказалась от Стамбульских соглашений после консультации с США

Киев отказался от Стамбульских соглашений с Россией, так как Вашингтону и Лондону не понравились их условия, заявила экс-замгоссекретаря США Нуланд. По ее словам, сделка сделала бы Украину «кастрированной» и «демилитаризованной», не вводя при этом ограничений для РФ. Переговоры велись весной 2022 года, на них делегациям удалось согласовать проект договора, но к соглашению они так и не пришли.

Украина передумала заключать Стамбульские соглашения с Россией весной 2022 года из-за консультаций с Западом, где их посчитали невыгодными. Об этом рассказала бывший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью российскому журналисту Михаилу Зыгарю (признан в РФ иностранным агентом).

По словам Нуланд, изначально США «были не очень осведомлены» о деталях планируемого соглашения. Однако под конец переговоров Киев решил «проконсультироваться» с западными союзниками, «к чему вообще все идет». Вашингтону условия мира не понравились, как и Лондону. Выяснилось, что документ запрещал Украине иметь определенные системы вооружений, но не включал аналогичные ограничения для России.

«Нам, британцам и всем остальным стало ясно, что главное условие [президента РФ Владимира] Путина было зарыто в приложении к документу, над которым они работали <...> От России не требовалось отступить. От нее не требовалось иметь буферную зону на границе с Украиной. Ей не запрещали держать на границе какое-либо вооружение. Поэтому в украинской делегации и вне ее стали задавать вопросы о том, хороша ли эта сделка. И именно в этот момент она распалась», — пояснила Нуланд.

Она подчеркнула, что факт ведения переговоров еще не означал, что страны действительно заключили бы соглашение. У США не было уверенности, какими полномочиями обладают у делегации и готовы ли Путин и президент Украины Владимир Зеленский подписаться под решениями своих переговорщиков. Однако Москва, вероятно, согласилась бы на те выгодные условия, считает Нуланд.

«Думаю, что многие люди и, возможно, сам Зеленский подозревали, что они вот-вот попадут в ловушку. И если Путин мог получить эту полностью кастрированную демилитаризованную Украину за бесценок, с чего бы ему отказываться», — добавила бывший заместитель госсекретаря.

«Громить, а не договариваться»

Первым роль Запада в провале стамбульской сделки раскрыл в начале 2023 года бывший премьер-министра Израиля Нафтали Беннет. Он участвовал в переговорах как посредник и сообщил, что Германия, Франция и США заблокировали соглашение . По словам политика, на Западе решили «громить Путина, а не договариваться».

«Они прервали переговоры, и тогда мне казалось, что они не правы. А теперь скажу, что еще рано делать выводы», — указал Беннет.

Осенью 2023-го свою версию представил глава украинской делегации на тех переговорах Давид Арахамия. Он обвинил в срыве соглашения Бориса Джонсона, бывшего тогда премьер-министром Великобритании. Сам Джонсон эти обвинения отверг.

«Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И давайте будем просто воевать», — заявил Арахамия.

При этом он перечислил и другие факторы, мешавшие заключению соглашения. По его словам, ключевым пунктом документа для России был отказ Украины от вступления в НАТО, но «путь в НАТО зафиксирован» в украинской конституции. Кроме того, в принципе у Киева «не было доверия» к Москве, украинские власти не знали, будет ли Москва соблюдать договор.

«Оба аргумента, мягко говоря, неоднозначные. Да, конституцию запрещено менять во время военного положения, но при желании здесь можно было найти выход — в конце концов это техническая проблема <...> А что касается доверия — то это еще более странный тезис, так как по договору не Украина должна была отводить войска, а Россия. Причем в обмен лишь на решение о нейтральном статусе [Украины], которое затем можно было бы переиграть в любой момент», — оценило слова Арахамии украинское издание «Страна».

Россия и Украина начали переговоры почти сразу после российской специальной военной операции, сначала делегации встречались в Белоруссии, затем — в Турции. В Стамбуле представителям государств удалось подготовить проект договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины, кроме сторон конфликта его должны были подписать страны-гаранты: США, Франция, Великобритания и Китай. Однако впоследствии переговоры сорвались, стороны не пришли к соглашению.