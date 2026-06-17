Трамп назвал свои переговоры с Путиным и Зеленским «очень хорошими»

Президент США Дональд Трамп назвал «очень хорошими» свои переговоры как с президентом России Владимиром Путиным, так и с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, пишет Guardian.

«У меня состоялись очень хорошие переговоры с президентом Зеленским и президентом Путиным, и мы хотели бы, чтобы этот конфликт завершился», — отметил Трамп.

Американский президент подчеркнул, что пытается «уладить этот конфликт», и «это непросто». Кроме того, на встрече с Моди Трамп рассказал, что ранее был уверен в том, что добиться завершения конфликта на Украине будет легко.

Также на саммите «Большой семерки» (G7), который проходит во Франции с 15 по 17 июня, Трамп заявил, что тема Ирана для США сейчас уходит на второй план, и Вашингтон намерен перейти к урегулированию украинского кризиса. Кроме того, американский лидер призвал Москву договориться с Киевом.

15 июня Трамп также заявил, что у него прошли «хорошие переговоры» с Путиным и Зеленским, и оба президента готовы к урегулированию конфликта.

С Путиным Трамп поговорил по телефону 14 июня. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Трамп в беседе выразил готовность воздействовать на Киев. С Зеленским Трамп сначала побеседовал по телефону, а затем и встретился на саммите G7.

Ранее Трамп назвал «безумием» поставки экс-президентом США оружия Украине.