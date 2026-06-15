Трамп заявил о хорошем разговоре с Путиным и Зеленским по улаживанию конфликта

Президент США Дональд Трамп рассказал, что провел «хороший разговор» с президентом РФ Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским и что обе стороны открыты для урегулирования конфликта. Такое заявление Трамп сделал на полях саммита G7 в городе Эвиан-ле-Бен, трансляцию вел Белый дом на You-Tube.

«У нас был вчера очень хороший разговор с <...> Зеленским и президентом Путиным. Думаю, они оба для этого открыты», — сказал он.

По его мнению, США могут «что-то сделать», чтобы завершить конфликт на Украине, особенно теперь, когда урегулирован конфликт с Ираном.

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Трамп в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным 14 июня выразил готовность воздействовать на Киев и европейских партнеров США по вопросу украинского урегулирования.

До этого издание Politico писало, что Украина и Европа на саммите G7 будут пытаться убедить Трампа оказать большую поддержку Украине, в частности Зеленский и европейские лидеры попытаются уговорить главу Белого дома ускорить поставки ракет к системам Patriot и дать Киеву дальнобойное оружие.

Ранее экс-советник Меркель рассказал о вине США в конфликте на Украине.