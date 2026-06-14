Трамп в беседе с Путиным выразил готовность воздействовать на Киев и Европу

Ушаков: Трамп выразил готовность воздействовать на Киев и Европу ради мира

Американский президент Дональд Трамп в беседе с российским коллегой Владимиром Путиным выразил готовность воздействовать на Киев и европейских партнеров США по вопросу украинского урегулирования. Об этом рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Он заявил, что готов воздействовать и на европейских партнеров, и на Киев, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите «Семерки» (G7. — Прим. ред.), — сообщил Ушаков.

14 июня Путин и Трамп провели телефонный разговор. Президент России поздравил главу Белого дома с 80-летием. Ушаков отметил, что беседа двух лидеров носила дружеский и открытый характер и продолжалась ровно 55 минут. В ходе разговора поздравления звучали неформально и отражали характер личных отношений глав государств.

Незадолго до этого издание Politico сообщило, что Украина и Европа на саммите «Большой семерки» (G7) во Франции будут пытаться убедить президента США Дональда Трампа оказать большую поддержку Украине.

В частности, Владимир Зеленский и европейские лидеры хотят уговорить главу Белого дома ускорить поставки ракет к системам Patriot, а также предоставить Киеву дальнобойное оружие.

Ранее Кулеба заявил о провале усилий Трампа по Украине.