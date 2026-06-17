Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

Трамп рассказал, в чем ошибался по поводу конфликта на Украине

Трамп: Путин и Зеленский не слишком любят друг друга
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп был уверен в том, что завершить конфликт на Украине будет легко. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, пишет Guardian.

По словам американского лидера, «значительно усложняет ситуацию» то, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский «не слишком любят друг друга».

«Я закончил восемь войн, и, честно говоря, я думал, что эта будет одной из самых легких, но они не слишком любят друг друга, и это значительно усложняет ситуацию», — заявил Трамп.

При этом Трамп отметил, что недавно провел «очень хорошие переговоры» как с Путиным, так и с Зеленским, и все «хотели бы, чтобы конфликт завершился».

Также на саммите «Большой семерки» (G7), который проходит во Франции с 15 по 17 июня, Трамп заявил, что тема Ирана для США теперь уходит на второй план, и Вашингтон сосредоточится на урегулировании украинского кризиса. Также Трамп призвал Россию заключить сделку с Киевом и отметил, что США «не имеют никакого отношения» к конфликту на Украине, кроме продажи оружия Евросоюзу.

15 июня Трамп также пообещал, что США вернутся к переговорам по Украине после подписания соглашения с Ираном.

Ранее европейцы испугались намерения Трампа вернуться к переговорам по Украине.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему везение не дар, а навык и как его прокачать? 8 практических советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!