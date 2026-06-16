Трамп заявил о готовности сосредоточиться на переговорах по Украине

Трамп: Иран для США теперь отходит на второй план

Президент США Дональд Трамп заявил, что тема Ирана теперь уходит «на второй план» и он будет сосредоточен на урегулировании украинского конфликта. Об этом пишет ТАСС.

«Мы были сосредоточены на Иране, теперь он отходит на второй план», — сказал американский президент.

Также он подчеркнул, что США не имеют «никакого отношения» к ситуации на Украине, но будут делать все возможное для урегулирования конфликта. Кроме того, Трамп призвал Москву пойти на сделку по Украине.

«Послушайте, России следует заключить сделку», — передает слова Трампа Guardian.

При этом Трамп подчеркнул, что между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским сейчас существует «большая неприязнь». Он рассказал, что на саммите «Большой семерки» во Франции уже встретился с Зеленским и повторная встреча состоится позже.

До этого, 15 июня, Трамп заявил, что США вернутся к переговорам по Украине после подписания соглашения с Ираном. Также американский лидер подчеркнул, что Москва и Киев открыты для урегулирования конфликта.

16 июня газета Politico написала, что европейские союзники опасаются возвращения Трампа к переговорам и боятся остаться «в стороне» от дипломатического процесса.

14 июня помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер в ближайшее время намерены приехать в Россию.

Ранее на Западе призвали Украину не рассчитывать на полноценную поддержку от США.