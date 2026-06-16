Трамп назвал «безумием» поставки экс-президентом США оружия Украине

Бывший президент США Барак Обама предоставил Украине оружия на $350 млрд, что было «безумием». Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, сообщает Clash Report.

Он подчеркнул, что сейчас США не имеют «никакого отношения» к происходящему на Украине и только продают оружие Евросоюзу, который отправляет его Киеву.

«Мы не имеем к этому никакого отношения. Мы продаем оружие и не отдаваем его просто так. Обама выделил Украине оружия на сумму 350 миллиардов долларов. Это было безумие. Евросоюз платит нам полную цену за оружие. Но дело не в этом, а в том, что это на нас не влияет. Мы лишь продаем оружие за тысячи миль отсюда», — отметил он.

Кроме того, Трамп заявил о том, что тема Ирана для США теперь уходит на второй план, и он будет сосредоточен на переговорах по Украине. Также на встрече с эмиром Катара Трамп посоветовал России пойти на сделку с Киевом.

15 июня Трамп также отметил, что США вернутся к урегулированию украинского кризиса после подписания соглашения с Ираном. Американский лидер подчеркнул, что Москва и Киев открыты для завершения боевых действий.

Ранее европейцы испугались намерения Трампа вернуться к переговорам по Украине.