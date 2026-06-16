Трамп заявил, что России следует заключить сделку по Украине

России следует пойти на сделку с Украиной, чтобы прекратить боевые действия. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на «полях» саммита G7 во Франции, пишет РИА Новости.

«России следует заключить сделку», — сказал он.

Также Трамп отметил, что тема Ирана теперь уходит «на второй план» и он сосредоточится на урегулировании украинского конфликта. Он подчеркнул, что США не имеют «никакого отношения» к ситуации на Украине, но будут делать все возможное для урегулирования ситуации.

Накануне Трамп сказал в интервью агентству Reuters, что президент РФ Владимир Путин «готов» пойти на сделку в отличие от украинского лидера Владимира Зеленского, который виноват в затягивании переговоров.

До этого издание Politico написало, что европейские чиновники опасаются попытки Трампа вернуться к мирным переговорам по Украине, так как американский лидер может оставить европейцев «в стороне» и сорвать их стратегию, направленную на оказание «максимального давления» на Россию и поддержку Украины.

Ранее Макрон заявил о планах убедить Трампа поддерживать Украину и давить на Россию.