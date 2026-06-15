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Политика

В США раскрыли, кто подписал меморандум с Ираном

Axios: Трамп, Вэнс и спикер парламента Ирана подписали меморандум США и Ирана
Gaelen Morse/Reuters

Меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном подписали в электронном виде президент США Дональд Трамп, вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс и спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. Об этом в социальной сети X заявил журналист портала Axios со ссылкой на американского чиновника.

Незадолго министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил, что представители делегаций Исламской Республики и США могут провести встречу в Женеве 19 июня. Он отметил, что после подписания меморандума пройдет первый раунд следующего этапа переговоров.

А официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран примет решение о механизме подписания меморандума с Вашингтоном 15 или 16 июня.

Накануне премьер Пакистана Шахбаз Шариф сообщил, что США и Иран официально заключат сделку 19 июня в Швейцарии. Это подтвердили в Вашингтоне.

14 июня Трамп поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь в урегулировании войны с Ираном.

Агентство Reuters писало, что проект меморандума включает в себя возобновление работы Ормузского пролива, отмену нефтяных санкций против Ирана, обязательство Тегерана не производить и не приобретать ядерное оружие, снятие американской блокады иранских портов и так далее. Работу над окончательным мирным договором планируется вести в течение 60 дней.

Ранее в США заявили о проигрыше страны в Иране.

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