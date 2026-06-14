Стало известно, что включает в себя проект соглашения США с Ираном

Окончательный проект меморандума о взаимопонимании с США предусматривает возобновление работы Ормузского пролива, отмену нефтяных санкций США и разработку окончательного соглашения в течение 60 дней. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

В соглашении будет прописано, что Иран немедленно откроет Ормузский пролив для всех коммерческих судов, а США снимут военно-морскую блокаду иранских портов. Штаты начнут снимать блокаду сразу после подписания меморандума, процесс должен завершиться за 30 дней, пишет Reuters.

Согласно проекту, США обязуются не вводить никаких новых санкций против Ирана до тех пор, пока не будет достигнуто окончательное соглашение. После этого все санкции США и ООН против Ирана будут сняты по утвержденному графику. Вашингтон также отменит нефтяные санкции в отношении Ирана на некоторое время, чтобы Тегеран смог продать нефть и получить доход.

«США соглашаются разблокировать замороженные активы Ирана на сумму $25 млрд, в том числе посредством прямых денежных переводов, сотрудничества между странами региона и кредитных линий. Вашингтон в координации со своими региональными союзниками подготовит план реконструкции и развития Ирана, который будет согласован с Тегераном в течение 60 дней», — пишет СМИ.

Кроме того, Тегеран даст обязательство не производить и не приобретать ядерное оружие. До достижения окончательного соглашения Исламская Республика сохранит текущий статус своей ядерной программы, не занимаясь дальнейшим обогащением урана и расширением ядерных объектов.

Планируется, что ядерная программа Ирана, деятельность Тегерана по обогащению урана и механизмы обращения с запасами высокообогащенного урана будут обсуждаться в течение 60 дней после подписания меморандума.

Ранее в Совфеде назвали нереалистичным план Трампа по Ирану.