Стала известна дата переговоров США и Ирана в Швейцарии

Арагчи: главы делегаций США и Ирана могут встретиться в Женеве 19 июня

Представители делегаций США и Ирана могут провести встречу в Женеве 19 июня. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, передает РИА Новости.

«Вероятно, в пятницу в Швейцарии состоится встреча глав делегаций и будет подписано соглашение», — сказал он.

Он отметил, что после подписания меморандума пройдет первый раунд следующего этапа переговоров. Министр уточнил, что иранскую делегацию возглавит спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

14 июня Трамп подтвердил, что США достигли соглашения с Ираном. Он разрешил беспрепятственное открытие Ормузского пролива и немедленное снятие военно-морской блокады с Исламской Республики. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступавший посредником в переговорах, сообщил, что стороны договорились о прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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