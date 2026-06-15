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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

«Пусть нефть течет рекой!»: Трамп подтвердил достижение сделки с Ираном

Трамп подтвердил, что США достигли соглашения с Ираном
Eugene Hoshiko/AP

Президент Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social подтвердил, что сделка между США и Ираном достигнута, и поздравил всех.

В посте американский политик разрешил беспрепятственное открытие Ормузского пролива и немедленное снятие военно-морской блокады с Исламской Республики.

«Корабли мира, заводите двигатели. Пусть нефть течет рекой!» — заключил глава государства.

Накануне Трамп рассказал российскому коллеге Владимиру Путину о сделке с Ираном. Американский политик утверждал, что соглашение близко и может быть обнародовано в воскресенье, 14 июня.

Утром 28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. Трамп в обращении к нации объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В ответ Иран наносил удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке. В апреле стороны конфликта заключили перемирие, которое неоднократно нарушалось, однако контакты Вашингтона и Тегерана на этом фоне продолжались. Президент США почти 40 раз за последнее время сообщал, что соглашение с Исламской Республикой скоро будет заключено, но этого не происходило.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху досталось от Трампа после ударов по Ливану.

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