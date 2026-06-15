Трамп похвалил Путина за помощь в урегулировании войны в Иране

NYT: Трамп похвалил Путина и Си Цзиньпина за помощь в заключении мира с Ираном

Президент США Дональд Трамп поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь в урегулировании войны в Иране. Об этом сообщает New York Times (NYT).

Издание отмечает, что Трамп, выступая по случаю своего 80-летия, похвалил Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

«Он похвалил <…> председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина — за содействие в урегулировании конфликта или, по крайней мере, за то, что они не вмешивались в блокаду пролива», — пишет СМИ.

Также Трамп назвал Си Цзиньпина «настоящим джентльменом», отметив, что тот не отправил судно с 20-ю эсминцами, чтобы «попытаться прорвать блокаду».

Кроме того, президент США назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «очень сложным человеком», и подчеркнул, что тот должен быть благодарен США, так как в случае получения Ираном ядерного оружия «Израиль не просуществовал бы и двух часов».

14 июня премьер Пакистана Шахбаз Шариф сообщил, что США и Иран официально подпишут соглашение 19 июня в Швейцарии. Трамп также подтвердил, что сделка между Вашингтоном и Тегераном достигнута и поздравил всех с этим. А вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что сделка между двумя странами гарантирует, что Тегеран никогда не сможет получить ядерное оружие.

Агентство Reuters писало, что проект меморандума о взаимопонимании с США предусматривает возобновление работы Ормузского пролива, отмену американских нефтяных санкций и разработку окончательного соглашения в течение 60 дней.

Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что в разговоре с Путиным 14 июня Трамп сообщил о близости сделки с Ираном.

Ранее в Иране посчитали победой над США объявление о мирной сделке.