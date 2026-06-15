В Иране раскрыли сроки принятия решения о механизме подписания меморандума с США

МИД: Иран примет решение о механизме подписания меморандума с США 15-16 июня

Иран примет решение о механизме подписания меморандума с США 15 или 16 июня. Об этом заявил официальный представитель МИД республики Исмаил Багаи в ходе брифинга, передает РИА Новости.

«Вопрос о способах и механизме подписания меморандума будет окончательно решен сегодня-завтра», — сказал представитель ведомства.

Багаи добавил, что перед церемонией подписания меморандума в Женеве делегация Ирана планирует посетить ряд стран на Ближнем Востоке.

14 июня премьер Пакистана Шахбаз Шариф сообщил, что США и Иран официально заключат сделку 19 июня в Швейцарии. Это подтвердили в Вашингтоне.

Агентство Reuters писало, что проект договора включает в себя возобновление работы Ормузского пролива, отмену нефтяных санкций против Ирана, обязательство Тегерана не производить и не приобретать ядерное оружие, снятие американской блокады иранских портов и так далее. Работу над окончательным мирным договором планируется вести в течение 60 дней.

Ранее в России объяснили, почему мир на Ближнем Востоке невозможен.