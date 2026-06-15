Названы дата и место подписания соглашения США и Ирана

Премьер Пакистана Шахбаз Шариф сообщил в соцсети X, что США и Иран официально подпишут мирное соглашение.

По словам политика, церемония пройдет в пятницу, 19 июня, в Швейцарии.

Пакистанский премьер рассказал, что сделка между США и Ираном была достигнута после интенсивных переговоров. Стороны объявили немедленное и окончательное прекращение военных операций на всех фронтах, в том числе в Ливане. Президент США подтвердил, что стороны достигли мирного соглашения.

Утром 28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В ответ Иран наносил удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

В апреле стороны конфликта заключили перемирие, которое неоднократно нарушалось, однако контакты Вашингтона и Тегерана на этом фоне продолжались. Президент США почти 40 раз за последнее время сообщал, что соглашение с Исламской Республикой скоро будет заключено, но этого не происходило.

Ранее сообщалось, что Иран чуть было не отказался от сделки в последний момент.